Президент УНИКСа Богачев: будущее Перасовича зависит от его финансовых запросов

Фото: Максим Платонов

Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев прокомментировал будущее главного тренера команды Велимира Перасовича, чей контракт истекает по окончании сезона 2024/25. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Богачев отметил, что переговоров о новом соглашении пока не было.

— Пока у нас не было переговоров о новом контракте, все были сосредоточены на серии за 3-е место. Могу сказать, что Велимир нас устраивает. Посмотрим, какую сумму он захочет. Все-таки в этом сезоне команда не смогла побороться за золото, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перасович возглавляет УНИКС с лета 2021-го. В сезоне 2022/23 годов под его руководством команда впервые стала чемпионом Единой лиги ВТБ и России. А в завершившемся чемпионате казанцы во главе с балканским тренером впервые в истории турнира выиграли регулярный чемпионат.

Кроме того, в минувшем сезоне наставник УНИКСа был признан лучшим тренером Лиги. Также он завоевал с командой серебряные медали турнира. Ранее в 2022 году УНИКС во главе с Перасовичем стал обладателем бронзы чемпионата Лиги и России, а также претендовал на попадание в плей-офф Евролиги.

Перасович трижды выбран главным тренером на Матч всех звезд (2022, 2023, 2024 годы).

Рената Валеева