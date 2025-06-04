Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +23 градусов
В отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой и умеренный, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на южный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов, в Казани — от +19 до +21 градуса.
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