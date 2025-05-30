Продажи премиум-автомобилей в России рухнули на 35% в апреле 2025 года

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Российский рынок премиум-автомобилей продемонстрировал существенное падение в апреле 2025 года. Всего было реализовано 10,2 тыс. новых машин премиум-брендов, что на 35% меньше, чем в апреле 2024 года, сообщили в «Автостате».

Снижение премиум-сегмента оказалось более значительным, чем общее падение российского авторынка, который сократился на 26% за тот же период. В результате доля премиум-сегмента уменьшилась с 11,4% в апреле 2024 года до 10% в апреле 2025 года.

Лидерство по объемам реализации премиальных автомобилей сохраняет китайский бренд Exeed. В апреле 2025 года был реализован 2 881 автомобиль Exeed, что также на 35% меньше, чем годом ранее.

Второе место в рейтинге занимает TANK (1 504 шт.), продажи которого сократились на 38%. Замыкает тройку лидеров BMW (1 149 шт.; -19%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В топ-5 самых популярных премиум-марок по итогам апреля также вошли Lixiang (990 шт.; -56%) и Mercedes-Benz (712 шт.; -16%).

«Реальное время» изучило luxury-сегмент авторынка в Татарстане и составило топ-10 самых дорогих машин.

Рената Валеева