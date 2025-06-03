Из-за аварийных работ на водопроводе отключат воду в 29 домах Казани
В связи с аварийными работами на водопроводных сетях на ул. Карла Маркса, 74 с 21:00 3 июня до окончания ремонтных работ будет прекращена подача воды в ряде домов Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Казанского водоканала».
Без водоснабжения останутся жители домов по следующим адресам:
- ул. Абжалилова: 19, 21, 19а, 25а, 25б, 32/23,
- ул. Айвазовского: 2/6,
- ул. Бутлерова: 40/11, 43,
- ул. Большая Красная: 41, 44/17, 48, 54/15, 56/16, 58а, 59, 61, 39, 42, 46/12, 50, 52, 58а, 58б, 60/35, 64, 66, 68, 68/1,
- ул. Вишневского, 11а
- ул. Горького: 27, 28а, 30/6, 21, 22/26, 23/27, 24, 25/28, 26а, 28/17, 32, 35,
- ул. Гоголя: 15/54, 16/56,
- ул. Жуковского: 17/44, 17а, 15, 15а,
- ул. Зинина, 3а,
- ул. К. Маркса 39а, 65, 65 корп. 1, 70/10, 71, 71 корп. 1, 2, 6; 71/1, 71а корп.1, 2, 3, 4, 5, 7; 72 корп. Б, 72 корп. В, 72 корп. О; 74,
- ул. Маленькая, 5,
- ул. Муштари 6а, 11а, 13а, 13А, 18, 20, 21, 22, 30, 30а, 33Б, 1/65, 6/2, 5, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 9Б, 9в, 9е, 10, 11/40, 11/43, 12, 12Б, 13, 13Б, 13в, 14, 14в, 22/1, 24, 26/22, 27/23, 28/25, 30Б, 33, 33а,
- ул. Н. Ершова: 8, 30, 1, 1Б, 1в, 5, 7, 7А, 7а корп. 2, 3, 7, 18, 20, 20а, 20Б, 25, 25/1, 25/2, 25 корп. 1, 3; 25а, 25Б, 25Б/1, 25в, 25В, 25г, 25д, 25к, 26, 26а, 26Б, 27, 27/4, 27 корп. 1, 3, 4; 27Б, 27Б/1, 27Б корп. 1, 2, 5, 27г, 27и, 28, 28а, 29Б корп. 1, 30а/1, 30а корп.1, 32а, 32а/1, 32/23,
- ул. Толстого: 6/30, 10/70.
В общей сложности отключение коснется 29 многоквартирных и четырех частных домов.
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