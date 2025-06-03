В столице Татарстана пройдут дни Минска

Фото: Максим Платонов

В Казани 9—10 июня состоятся Дни Минска с участием официальной делегации во главе с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым. Центральным событием станет экономический бизнес-форум «Минск и Казань: побратимство — новый драйвер развития» в Казанской ратуше.

В рамках форума запланированы деловые переговоры с участием более 20 белорусских компаний, представляющих различные отрасли: инновационные технологии, машиностроение, электротехнику, пищевую промышленность и туризм. Делегация посетит технополис «Химград», IT-парк им. Башира Рамеева и другие предприятия региона.

Спортивная программа включает футбольный матч между учащимися спортивных школ городов-побратимов на стадионе «Трудовые резервы». В культурном центре «Сайдаш» пройдет концерт «Мінск вітае сяброў» и фотовыставка «Возрожденный из руин».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 10 по 15 июня в агропромышленном парке «Казань» развернется ярмарка белорусских товаров от производителей.

Напомним, соглашение о побратимских отношениях между Казанью и Минском было подписано мэром Ильсуром Метшиным и Владимиром Кухаревым в декабре прошлого года в Минске.

Также с недавних пор граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получат право избираться в органы МСУ. Это стало возможным благодаря постановлению, подписанному председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Матвей Гавриков