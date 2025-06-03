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Александру Проханову присвоено звание Героя Труда России

15:13, 03.06.2025
Александру Проханову присвоено звание Героя Труда России
Фото: Rey Seven на Unsplash

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю Александру Проханову. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что высокая награда присуждена Проханову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».

Александр Андреевич Проханов — российский писатель и публицист, а также главный редактор еженедельника «Завтра».

Рената Валеева

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