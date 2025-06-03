Александру Проханову присвоено звание Героя Труда России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю Александру Проханову. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что высокая награда присуждена Проханову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».
Александр Андреевич Проханов — российский писатель и публицист, а также главный редактор еженедельника «Завтра».
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