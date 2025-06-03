На 89-м году жизни скончался известный композитор Евгений Дога
Евгений Дога — автор музыки более чем к 200 фильмам, среди которых «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго».
Также он является автором трех балетов и симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов. Одна из самых известных песен Кишинева — «Мой белый город» — также написана Евгением Догой.
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