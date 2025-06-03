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В Татарстане выявили три несанкционированные свалки отходов

14:16, 03.06.2025
В Татарстане выявили три несанкционированные свалки отходов
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Инспекторы Юго-Восточного управления экологии обнаружили три несанкционированные свалки в Татарстане. Они были найдены в Нурлатском и Лениногорском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

  • Первая свалка расположена на улице Шоссейной в Нурлате и занимает площадь 72 квадратных метра;
  • Вторая свалка находится в Тимерлекском сельском поселении, ее площадь составляет 650 квадратных метров;
  • Третья свалка была обнаружена в селе Старая Письмянка и занимает 27 квадратных метров.

В связи с этим экологи направили предостережения в исполкомы районов с требованием ликвидировать свалки.

Анастасия Фартыгина

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