В Татарстане выявили три несанкционированные свалки отходов
Инспекторы Юго-Восточного управления экологии обнаружили три несанкционированные свалки в Татарстане. Они были найдены в Нурлатском и Лениногорском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
- Первая свалка расположена на улице Шоссейной в Нурлате и занимает площадь 72 квадратных метра;
- Вторая свалка находится в Тимерлекском сельском поселении, ее площадь составляет 650 квадратных метров;
- Третья свалка была обнаружена в селе Старая Письмянка и занимает 27 квадратных метров.
В связи с этим экологи направили предостережения в исполкомы районов с требованием ликвидировать свалки.
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