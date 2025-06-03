В Татарстане выявили три несанкционированные свалки отходов

Инспекторы Юго-Восточного управления экологии обнаружили три несанкционированные свалки в Татарстане. Они были найдены в Нурлатском и Лениногорском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Первая свалка расположена на улице Шоссейной в Нурлате и занимает площадь 72 квадратных метра;

Вторая свалка находится в Тимерлекском сельском поселении, ее площадь составляет 650 квадратных метров;

Третья свалка была обнаружена в селе Старая Письмянка и занимает 27 квадратных метров.

В связи с этим экологи направили предостережения в исполкомы районов с требованием ликвидировать свалки.

Анастасия Фартыгина