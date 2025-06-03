Игроки КОС-СИНТЕЗ приняли участие в зеленой акции

Фото: предоставлено СК «Синтез»

29 мая в казанском парке «Крылья Советов» появилась аллея «Тотального диктанта» из нового сорта тополей. Посадка деревьев прошла в рамках экопросветительской программы «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки». Помимо активистов из числа жителей района, в зеленой акции, организованной координаторами всероссийской акции «Тотальный диктант» и представителями «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР), приняли участие известный актер и телеведущий Андрей Ургант, а также игроки КОС-СИНТЕЗ.

предоставлено СК «Синтез»

Вратарь Игорь Чирков, подвижные нападающие Богдан Комаров, Егор Ярлыченко и Эмиль Зиннуров с пользой для общества провели выходной день в преддверии Кубка России, который пройдет в Казани с 3 по 5 июня.

— Нам было приятно отвлечься от тренировок и мыслей о предстоящих играх и поучаствовать в посадке деревьев, — отметил Эмиль Зиннуров. — Мероприятие проходило на открытом воздухе, погода была замечательная — все это создало отличную атмосферу! Наверное, сегодня не каждый может похвастаться тем, что знает, как посадить дерево. Работы проводились под руководством профессионального биолога Нафиса Мухаметгалиева. Считаю, что это был замечательный опыт, ведь каждое новое дерево — вклад в сохранение окружающей среды!

предоставлено СК «Синтез»

Также спортсмен отметил, что КОС-СИНТЕЗ полностью разделяет экологическую повестку титульного спонсора — ПАО «Казаньоргсинтез». В прошлом году на матчах команды стоял контейнер по сбору пластиковых бутылок, а игроки КОС-СИНТЕЗ регулярно участвуют в общегородских субботниках и различных экологических акциях.

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