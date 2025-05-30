В Казани выявлены нарушения качества воды на пляжах к началу купального сезона

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 30 мая 2025 года, накануне начала летнего пляжного сезона, в Казани зафиксированы серьезные нарушения качества воды в местах рекреации. Лабораторные исследования показали несоответствие воды гигиеническим нормам на нескольких популярных пляжах города. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Микробиологические нарушения выявлены на пляжах:

«Нижнее Заречье»;

«оз. Глубокое»;

«оз. Большое Лебяжье».

Санитарно-химические показатели не соответствуют нормам на пляжах:

«оз. «Глубокое»;

«оз. Большое Лебяжье».

Управление Роспотребнадзора предупреждает, что на 30 мая ни одно предприятие не подало заявления на получение необходимых санитарно-эпидемиологических заключений для использования водных объектов в рекреационных целях.

В связи с выявленными нарушениями администрациям районов и ответственным организациям направлены предложения об установке аншлагов, запрещающих купание на данных пляжах. Ведомство подчеркивает, что безопасное купание возможно только в специально оборудованных и разрешенных местах.

Напомним, что сегодня заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об ответственности за загар в излишне откровенном виде в общественных местах. По его словам, размер штрафа может достигать 1 000 рублей.

Матвей Гавриков