Рустам Минниханов возглавил нацрейтинг губернаторов за январь — февраль 2025 года

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов за январь — февраль 2025 года. С момента последнего выпуска он поднялся на одну позицию.

На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем — глава Чечни Рамзан Кадыров. В пятерку лучших также вошли глава Сахи Айсен Николаев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

По итогам прошлого года Минниханов занял второе место в рейтинге. Возглавлял список Собянин.

Напомним, также Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за период с августа по декабрь 2024 года. Он набрал 96 очков, что значительно превышает показатели других глав субъектов страны.

Елизавета Пуншева