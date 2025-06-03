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В Казани приостановили движение троллейбуса №13 из-за повреждения контактной сети

12:22, 03.06.2025
В Казани приостановили движение троллейбуса №13 из-за повреждения контактной сети
Фото: Максим Платонов

В Казани временно остановлено движение троллейбуса №13. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

  • Это произошло из-за того, что крупногабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть под мостами Воровского.

На месте происшествия работают аварийные службы, которые занимаются устранением проблемы. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты.

Анастасия Фартыгина

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