В Казани приостановили движение троллейбуса №13 из-за повреждения контактной сети
В Казани временно остановлено движение троллейбуса №13. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- Это произошло из-за того, что крупногабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть под мостами Воровского.
На месте происшествия работают аварийные службы, которые занимаются устранением проблемы. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты.
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