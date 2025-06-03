Тренер сборной России Писарев — о «Рубине»: зрителей мало, титулов нет, для чего все это?

Фото: Динар Фатыхов

Тренер сборной России Николай Писарев критически оценил выступление «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, казанский клуб ни за что не борется: ни за титулы, ни за выживание, являясь середняком чемпионата страны.

— Вопрос в том, чего они хотят. Вот Казань, огромный стадион, есть даже традиции чемпионские. Если нормально конкурировать с «Ростовом», который в 3-4 раза меньше по бюджету и который избрал философию раскрывать российских игроков, то здесь у меня вопрос. Когда я приезжаю в Казань, то там очень мало зрителей на стадионе. Титулов нет. Ну, для чего тогда все это? Для того, чтобы Даку стал вторым в списке бомбардиров?

— Как вы выше сказали, у нас девять команд борются за то, чтобы не вылететь...

— Да, и шесть якобы за тройку, и «Рубин» вот где-то между ними, — сказал Писарев «РБ Спорту».

«Рубин» по итогам прошлого сезона занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, опередив ставший восьмым «Ростов» на шесть очков. При этом от шестой строчки казанцы отстали на восемь баллов.

Ростовчане дошли до Суперфинала Кубка России, где проиграли ЦСКА в матче за титул. «Рубин» выбыл на стадии первого раунда плей-офф турнира, уступив армейцам.

Нападающий казанцев Мирлинд Даку забил за чемпионат 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров РПЛ в прошедшем сезоне. Албанский форвард проиграл в бомбардирском споре только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 забитых мячей.

Зульфат Шафигуллин