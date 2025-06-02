Движение на месте обрушения моста в Курской области откроют 3 июня

Движение автотранспорта на участке Тросна — Калиновка в Курской области, где 1 июня обрушился железнодорожный мост, будет восстановлено завтра, 3 июня, к 12.00 мск, сообщает РИА «Новости». Движение на аналогичном участке автодороги в Брянской области (Выгоничи — Пильшино) уже восстановлено.

Накануне, в ночь на 1 июня, в Брянской области обрушился автомобильный мост, на который упал пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали около 100. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

В Курской области в ту же ночь обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Трое сотрудников локомотивной бригады получили травмы, но их состояние оценивается как удовлетворительное.

Рената Валеева