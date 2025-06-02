Двухэтажные поезда из Казани в Москву перевезли 4 млн пассажиров за 10 лет

Ровно десять лет назад, 2 июня 2015 года, со станции Казань отправился первый двухэтажный поезд, связавший столицу Татарстана с Москвой. За десятилетие состав перевез более 4 млн пассажиров.

Казань стала третьим городом в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, где были запущены двухэтажные составы.

— Сегодня на полигоне курсируют уже четыре подобных поезда. Двухэтажные поезда также связывают Ижевск, Йошкар-Олу и Чебоксары с Москвой, — отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, пишет Минтранс республики.

С 5 июня по 31 июля в связи с ремонтом на перегоне Бирюли — Куркачи изменится расписание семнадцати пригородных поездов. Изменения затронут график движения, который может отличаться от привычного на срок от двух минут до полутора часов.

Рената Валеева