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В Казани изменится расписание пригородных поездов из-за ремонта

12:45, 02.06.2025
В Казани изменится расписание пригородных поездов из-за ремонта
Фото: Динар Фатыхов

С 5 июня по 31 июля в связи с ремонтом на перегоне Бирюли — Куркачи изменится расписание семнадцати пригородных поездов. Изменения затронут график движения, который может отличаться от привычного на срок от двух минут до полутора часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Следующие поезда будут следовать по новому расписанию:

С 5 июня:

  • Поезд № 6373 Ижевск — Кизнер.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 6 июня:

  • Поезд № 6322 Волжск — Казань;
  • Поезд № 6372 Кизнер — Ижевск;
  • Поезд № 6353 Казань — Канаш;
  • Поезд № 6401 Шемордан — Казань;
  • Поезд № 6402 Казань — Бирюли;
  • Поезд № 6403 Арск — Казань;
  • Поезд № 6420 Казань — Вятские Поляны;
  • Поезд № 6421 Сосновка — Казань;
  • Поезд № 6423 Кизнер — Казань;
  • Поезд № 6469 Арск — Албаба;
  • Поезд № 6924 Казань — Кизнер;
  • Поезд № 6934 Кизнер — Ижевск;
  • Поезд № 6511/6512 Ижевск — Янаул;
  • Поезд № 6531 Красноуфимск — Чернушка;
  • Поезд № 6521 Чернушка — Янаул;
  • Поезд № 6519/6520 Янаул — Ижевск.

Напомним, что Горьковская железная дорога объявила о назначении дополнительных поездов дальнего следования из Казани в южные города России на летний сезон 2025 года. Решение принято в связи с традиционным увеличением пассажиропотока в направлении курортов Краснодарского края в летний период.

Анастасия Фартыгина

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