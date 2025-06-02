Shaman представит песню для «Интервидения-2025» 7 июня

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, презентует песню, с которой он будет представлять Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», в эту субботу, 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба «Интервидения» в своем официальном телеграм-канале.



Напомним, Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025», на котором Shaman представит Россию, пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что об участии в «Интервидении» уже заявили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Рената Валеева