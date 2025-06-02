В Казани выявили несанкционированные свалки на 10 тыс. квадратных метров

Экологи в Казани обнаружили несанкционированные свалки общей площадью 9,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Инспекторы Центрального управления выявили более 10 свалок рядом с полигоном ТБО на улице Химической.

Объем отходов на этих свалках составляет почти 7 тыс. кубических метров. В связи с нарушениями в адрес исполкома Кировского и Московского районов города направлены предостережения о необходимости ликвидации свалок.

Накануне Минэкологии и природных ресурсов Татарстана сообщило об обнаружении крупного несанкционированного размещения отходов в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Свалка занимает площадь 15,4 тыс. кв. метров.



Анастасия Фартыгина