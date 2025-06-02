Полпредство Татарстана в Москве потратит на клининг до конца года более 7 млн рублей

Победителю тендера предстоит убираться: ежедневно проводить влажную уборку, обрабатывать помещения антисептиков и мыть автопарк

Фото: Олег Тихонов

Полномочное представительство Татарстана в Москве потратит 7,18 млн рублей на услуги клининга до конца 2025 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Срок действия контракта — со дня подписания до 31 декабря этого года.

План предусматривает следующие виды деятельности: теперь полы, лестницы и территория гаража моются трижды в день, дверные ручки и выключатели протираются каждые 60 минут, поручни и перила обрабатываются антисептиками, туалеты дезинфицируются трижды в сутки, мебель и кухонные приборы ежедневно очищаются и дезинфицируются, автомобили организации проходят обработку после каждой поездки, воздух круглосуточно очищается специальными приборами, а каждую неделю проводится тщательная чистка рабочих мест, окон и прочих поверхностей, плюс раз в пять дней осуществляется дополнительная глубокая дезинфекция помещений представительских зданий.

Напомним, что в 2023 году на обеспечение безопасности здания выделяли более 50 миллионов рублей.