Полпредство Татарстана в Москве потратит на клининг до конца года более 7 млн рублей
Победителю тендера предстоит убираться: ежедневно проводить влажную уборку, обрабатывать помещения антисептиков и мыть автопарк
Полномочное представительство Татарстана в Москве потратит 7,18 млн рублей на услуги клининга до конца 2025 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Срок действия контракта — со дня подписания до 31 декабря этого года.
План предусматривает следующие виды деятельности: теперь полы, лестницы и территория гаража моются трижды в день, дверные ручки и выключатели протираются каждые 60 минут, поручни и перила обрабатываются антисептиками, туалеты дезинфицируются трижды в сутки, мебель и кухонные приборы ежедневно очищаются и дезинфицируются, автомобили организации проходят обработку после каждой поездки, воздух круглосуточно очищается специальными приборами, а каждую неделю проводится тщательная чистка рабочих мест, окон и прочих поверхностей, плюс раз в пять дней осуществляется дополнительная глубокая дезинфекция помещений представительских зданий.
Напомним, что в 2023 году на обеспечение безопасности здания выделяли более 50 миллионов рублей.
Справка
Полномочное представительство РТ в Российской Федерации учреждено в 1994 году указом президента РТ.
Основные задачи:
— осуществление постоянного и оперативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти по вопросам, представляющим интерес для Татарстана, и оказание содействия органам государственной власти республики при их взаимодействии с федеральными органами государственной власти;
— участие в разработке, рассмотрении и согласовании по поручению руководства РТ проектов правовых актов федеральных органов государственной власти, а также при принятии иных решений в федеральных органах государственной власти по вопросам, представляющим интерес для республики;
— взаимодействие с органами государственной власти города Москвы, Московской области на основе подписанных с Татарстаном соглашений, с дипломатическим корпусом иностранных государств в рамках федерального законодательства, с общественными и религиозными организациями.
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