В Татарстане на три недели запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане на три недели ограничили вход в леса из-за высокого, IV класса пожарной опасности. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин и опубликовали на портале правовой информации.

Ограничения касаются всей территории лесного фонда в 31 лесничестве, включая следующие районы: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Билярский, Болгарский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Ислейтарский, Кайбицкий, Калейкинский, Камский, Кзыл-Юлдузский, Лаишевский, Лениногорский, Лубянский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский, Нурлатский, Приволжский, Пригородний, Сабинский, Тетюшский и Черемшанский.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важно уточнить, что ограничения не распространяются на сотрудников органов государственной власти и специализированных учреждений. Они будут задействованы в профилактике и ликвидации лесных пожаров.

Напомним, в Татарстане сообщили о высокой пожарной опасности лесов в период с 29 мая по 2 июня.

Анастасия Фартыгина