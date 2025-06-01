Дроны атаковали Иркутскую, Мурманскую и Рязанскую области
Беспилотники атаковали военные объекты в трех регионах России: Иркутской, Мурманской и Рязанской областях.
- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о первой атаке дронов в Сибири в поселке Средний, где пострадали военные части. Он добавил, что один дрон сбросил груз на старое здание в Новомальтинске. По его словам, дроны запускались из фуры, которая уже заблокирована, и угрозы для мирных жителей нет.
- В Рязанской области губернатор Павел Малков сообщил, что во время атаки пострадавших нет. Осколок сбитого БПЛА повредил крышу одного жилого дома, сейчас оценивается материальный ущерб.
- Также дроны атаковали и Мурманскую область. Губернатор Андрей Чибис подтвердил информацию о взрывах и пожаре в Оленегорске, недалеко от военного аэродрома «Оленья».
Также сегодня в Брянской области произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.
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