Представительница Таиланда Сучата Чуангсри победила на конкурсе «Мисс мира»
Сучата Чуангсри из Таиланда завоевала титул «Мисс мира» на финале конкурса, который прошел в Хайдарабаде, штат Телангана, сообщает ТАСС.
- В конкурсе красоты участвовали представительницы 108 стран, России в числе участниц не было.
Корону победительнице вручила предыдущая «Мисс мира» Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии. Это уже 72-й конкурс «Мисс мира», который транслировался в прямом эфире. В прошлом году финал проходил в Мумбаи, Индия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.