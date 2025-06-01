Скончалась заслуженная артистка ТАССР Флера Хамитова в возрасте 89 лет
Заслуженная артистка Татарской АССР и актриса театра Камала Флера Хамитова скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра, которая выразила соболезнования ее родным и близким.
Флера Хамитова родилась 2 мая 1936 года в Казани. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве и начала свою карьеру в Татарском академическом театре. Среди ее самых известных ролей — Сарвар в «Угасших звездах» и Майсара в «Голубой шали».
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