Скончалась заслуженная артистка ТАССР Флера Хамитова в возрасте 89 лет

Заслуженная артистка Татарской АССР и актриса театра Камала Флера Хамитова скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра, которая выразила соболезнования ее родным и близким.

Флера Хамитова родилась 2 мая 1936 года в Казани. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве и начала свою карьеру в Татарском академическом театре. Среди ее самых известных ролей — Сарвар в «Угасших звездах» и Майсара в «Голубой шали».

Анастасия Фартыгина