«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с российским нападающим Михаилом Ильиным
Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» подписал трехлетний контракт с 20-летним нападающим Михаилом Ильиным из «Северстали». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Ильин, воспитанник «Северстали», провел в минувшем сезоне 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 30 очков (7 голов и 23 передачи). В плей-офф он сыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.
- Ильин был выбран «Питтсбургом» в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года, заняв 142-е место в общем зачете.
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