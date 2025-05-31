Доля россиян с переработками снизилась до исторического минимума

Фото: Мария Зверева

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года доля россиян, работающих более 40 часов в неделю, сократилась до минимального уровня за все время наблюдений и составила 3,3%. Это следует из материалов, проанализированных РИА «Новости».

В абсолютных цифрах количество таких работников составило 2,46 миллиона человек при общей численности занятых в экономике 73,75 миллиона. Годом ранее показатель был выше: сверхурочно трудились около 3 миллионов человек, или 4,1% от рабочей силы.

Основное снижение произошло за счет категории тех, кто работал от 41 до 50 часов в неделю: их доля уменьшилась с 3,1% до 2,5%, а численность — с 2,3 миллиона до 1,88 миллиона человек. Количество работающих более 51 часа также сократилось: с 678 тысяч (0,9%) до 586 тысяч (0,8%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство россиян, 66,7 миллиона человек (90,4%), работали стандартные 31—40 часов в неделю. При этом выросло число тех, кто трудится менее 9 часов в неделю, на треть, до 406 тысяч человек, хотя их доля остается незначительной — 0,5%.

Средняя продолжительность рабочей недели в первом квартале составила 38,3 часа, что немного ниже прошлогоднего показателя в 38,5 часа.

Напомним, что около 38% россиян сталкиваются с необходимостью работать во время отпуска, а 21% делают это практически постоянно, согласно результатам опроса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны.

Матвей Гавриков