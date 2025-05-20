Исследование: почти 40% россиян вынуждены работать в отпуске, часто без дополнительной оплаты

. Фото: Рената Валеева

Около 38% россиян сталкиваются с необходимостью работать во время отпуска, а 21% делают это практически постоянно. Результаты опроса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны, оказались в распоряжении RT.

В 55% случаев работодатель не компенсирует переработки в отпуске, оплачивает их лишь в 24% случаев, а иногда — в 14%. Основная причина (55%) — отсутствие замены. 33% респондентов объясняют это недостатком персонала и большим объемом задач, а 27% сознательно работают в отпуске для повышения дохода. Также 20% опрошенных указали на плохую организацию планирования, форс-мажоры и срывы дедлайнов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отзыв работника из отпуска возможен только с его согласия и в экстренных случаях, как подчеркивают в компании, ссылаясь на Трудовой кодекс. В таком случае неиспользованную часть отпуска можно перенести на другое время или присоединить к отпуску в следующем году.

Рената Валеева