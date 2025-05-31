Глава Колтушей получил звание «Отец-герой» за рождение 31 ребенка

Фото: Динар Фатыхов

58-летний Эдуард Чирко, глава города Колтуши, официально зарегистрирован как отец 31 ребенка и удостоен редкого звания «Отец-герой». Среди детей чиновника — 30 родных (16 сыновей и 14 дочерей) и один приемный ребенок.

Первенец у Чирко появился в 42 года, несмотря на то, что он уже 30 лет состоит в браке с одной супругой. При этом чиновник признает, что дети рождены от разных женщин:

— Каждый год одна и та же женщина рожать не может, — прокомментировал ситуацию отец-рекордсмен, отказавшись раскрывать дополнительные подробности.

По словам Чирко, он владеет несколькими домами, где проживает попеременно, а все его дети знают друг друга и поддерживают отношения. Однако его образ жизни вызывает неоднозначную реакцию коллег: некоторые считают его поведение «пропагандой аморального полового распутства».

Несмотря на критику, формально Чирко соответствует требованиям для получения звания «Отец-герой», которое присваивается за воспитание семи и более детей.

Напомним, что президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей провел видеовстречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными звания «Мать-героиня».

Матвей Гавриков