МВД предупреждает о новой схеме мошенников на «Госуслугах»

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники изменили методы незаконного получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», заставляя граждан самостоятельно обращаться в поддельную «техническую поддержку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, в 2025 году фиксируется изменение как способов взлома аккаунтов, так и целей злоумышленников. Теперь мошенники рассылают на электронные почты и в мессенджеры граждан письма, маскируясь под автоматические уведомления техподдержки портала. В сообщениях указывается информация о якобы несанкционированном доступе к учетной записи.

— Находясь под психологическим воздействием, гражданин звонит на указанный в письме фейковый номер технической поддержки и попадает к мошенникам, — пояснили в МВД.

Кроме того, изменились и цели преступников. Если ранее основным мотивом был прямой вывод средств через оформление микрозаймов, то теперь полученный доступ используется для психологического давления на жертву в схемах с переводом денег на так называемые «безопасные счета».

Данная схема является более сложной и опасной, поскольку злоумышленники получают возможность манипулировать действиями пользователя под видом официальной службы поддержки портала.

Матвей Гавриков