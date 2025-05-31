Гидрометцентр России: аномальная жара ожидается во всех регионах, примыкающих к Волге

Температура будет на 5—9 градусов выше нормы

Фото: Динар Фатыхов

Аномальная жара ожидается во всех регионах, примыкающих к Волге. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На Волге повсеместно в субботу и воскресенье температура выше нормы, во всех регионах — от Нижегородской, Кировской областей до Башкортостана, Оренбургской области, Татарстана, Ульяновской области, на 5—9 градусов температура выше нормы, и температура от +26 до +34 градусов, — цитирует его «Интерфакс».

Аномальные температуры прогнозируются и в регионах Северо-Западного, Центрального федеральных округов, Дальнего Востока, на Урале, юге Западной Сибири.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 31 мая в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем поднимется до +34 градусов.

Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям Татарстана соблюдать меры предосторожности:

Носить светлую, просторную одежду из натуральных тканей.

Обязательно надевать головной убор, чтобы избежать перегрева.

Употреблять достаточное количество воды на протяжении дня.

Ограничить физическую активность в период пиковой жары (с 11.00 до 17.00).

Избегать употребления алкогольных напитков.

Галия Гарифуллина