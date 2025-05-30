Верховный суд США разрешил депортацию 500 тысяч мигрантов

Верховный суд США отменил решение суда штата Массачусетс, который ранее заблокировал лишение правового статуса около 500 тысяч мигрантов с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы. Эти мигранты находились в стране по программе, введенной администрацией Джо Байдена.

Решение Верховного суда позволяет администрации Трампа приступить к депортации указанных лиц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Программа, запущенная при Байдене, предоставляла им временный защитный статус. Попытки администрации Трампа отменить эту программу ранее сталкивались с правовыми препятствиями.

Теперь блокировка суда Массачусетса снята, и решение о депортации может быть реализовано.

Напомним, что Илон Маск, по данным источников, употреблял запрещенные вещества во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Матвей Гавриков