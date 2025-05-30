В Татарстане зафиксированы два случая укусов гадюк с начала сезона

Фото: Михаил Захаров

С начала змеиного сезона в Татарстане произошло два случая укусов гадюк, сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова. Казанцы среди пострадавших не значатся.

Заведующая отделением токсикологии Алия Насибуллина рассказала о правилах поведения при укусе змеи:

протереть место укуса стерильной салфеткой;

обездвижить пораженную конечность;

обильно пить воду по пути в медучреждение.

Она особо подчеркнула запрещенные действия: нельзя накладывать жгут, прикладывать лед или вырезать место укуса.

Медики напоминают, что змеи атакуют только в целях самозащиты. В качестве примера приводится случай из Набережных Челнов, где 48-летняя женщина была госпитализирована после ночной встречи со змеей. У пациентки наблюдались сильная мышечная ломота, отек и потеря подвижности пальца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для лечения женщине ввели специальную сыворотку против яда гадюки и назначили комплексную терапию для предотвращения возможных осложнений. Медики настоятельно рекомендуют при любых случаях укусов змей немедленно обращаться за медицинской помощью.

Матвей Гавриков