В Казани выросло предложение вторичного жилья

По данным «Авито Недвижимости» за апрель 2025 года, рынок вторичного жилья в Казани демонстрирует заметную динамику роста. По сравнению с мартом 2025 года предложение готовых квартир увеличилось на 9%, что превышает среднероссийский показатель роста в 4%.

Наибольшим спросом у казанцев пользуются:

Однокомнатные квартиры — 44% запросов;

Двухкомнатные квартиры — 42% запросов;

Трехкомнатные квартиры — 25%;

Студии — 19%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Казани составляет 185 тысяч рублей, что является одной из самых высоких цен среди российских городов после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

«Двушки» занимают наибольшую долю предложения на рынке — 32%, при этом их средняя площадь составляет 53 квадратных метра. На втором месте по объему предложения находятся «однушки» (33%), затем идут трехкомнатные квартиры (21%) и студии (10%).

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Сергея Еремкина, управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», рост предложения во многом связан с удлинением цикла сделок, так как продавцы не готовы снижать цены, а покупатели ожидают более выгодных условий для приобретения жилья.

Напомним, что в апреле 2025 года количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой в России сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41,58 тыс. кредитов на сумму 229,94 млрд рублей.

Матвей Гавриков