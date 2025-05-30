Мурашко: в России с 2018 года число детей до 15 лет с ожирением увеличилось на 36%

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о значительном росте заболеваемости ожирением среди детей и подростков в России. Об этом он сообщил на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, пишет ТАСС.

Согласно представленной министром статистике, в возрастной группе до 15 лет (0—14 лет) заболеваемость ожирением выросла на 36,1% с 2018 по 2024 год. Первичная заболеваемость в этой же возрастной группе также показала значительный рост — на 18,8%.

Ситуация среди подростков 15—17 лет также вызывает обеспокоенность: за тот же период прирост заболеваемости составил 9,2%, а первичной заболеваемости — 11,5%.

Ранее руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии «Новые люди» Кира Доросева заявила о необходимости обновления меню школьных буфетов с привлечением ведущих специалистов в области питания и эндокринологии.

Рената Валеева