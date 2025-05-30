Выплаты детям пропавших без вести военных продлены на весь период отсутствия

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ежемесячные социальные выплаты детям военнослужащих, пропавших без вести, будут осуществляться на протяжении всего периода безвестного отсутствия, а не только в течение шести месяцев, как это было ранее. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в пункт 3 указа президента от 26 декабря 2024 года «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

Ранее этот пункт ограничивал срок выплаты периодом не более шести месяцев с момента издания приказа командира о признании военнослужащего пропавшим без вести.

Минобороны России подтвердило, что выплата денежного довольствия военнослужащим на банковские счета третьих лиц действующим законодательством не предусмотрена.



Рената Валеева