Выплаты детям пропавших без вести военных продлены на весь период отсутствия
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ежемесячные социальные выплаты детям военнослужащих, пропавших без вести, будут осуществляться на протяжении всего периода безвестного отсутствия, а не только в течение шести месяцев, как это было ранее. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в пункт 3 указа президента от 26 декабря 2024 года «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».
Ранее этот пункт ограничивал срок выплаты периодом не более шести месяцев с момента издания приказа командира о признании военнослужащего пропавшим без вести.
Минобороны России подтвердило, что выплата денежного довольствия военнослужащим на банковские счета третьих лиц действующим законодательством не предусмотрена.
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