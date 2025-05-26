Минобороны разъяснило порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим

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Минобороны России подтвердило, что выплата денежного довольствия военнослужащим на банковские счета третьих лиц действующим законодательством не предусмотрена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Согласно действующему законодательству Российской Федерации и установленному в Министерстве обороны Российской Федерации порядку, выплата денежного довольствия военнослужащего на банковский счет третьего лица не предусмотрена, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что денежное довольствие подлежит выплате исключительно на банковский счет военнослужащего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Минобороны уточнило, что военнослужащие имеют возможность распоряжаться своими средствами, в том числе через членов семьи.

— Военнослужащий может оформить на члена семьи доверенность на распоряжение его текущим счетом или выпуск дополнительной банковской карты к своему текущему счету, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в апреле силовые структуры возбудили уголовные дела в отношении Ильназа Магданова, главы Кировского сельского поселения Актанышского района, и семьи Бакоян — отца и двух сыновей. Они подозреваются в мошенничестве с выплатами бойцов СВО.