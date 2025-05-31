В мае цена квадратного метра в новостройках в Казани выросла на 1,3% и достигла 243 тыс. рублей

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В мае 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках в Казани выросла на 1,3% и достигла 243 тыс. рублей. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в среднем по всем миллионникам цена на первичное жилье увеличилась на 0,8% по сравнению с апрелем, составив 187 тыс. рублей за квадратный метр, пишет ЕРЗ.РФ.

Наибольшее увеличение цен зафиксировано в Нижнем Новгороде — на 3,1%, где квадратный метр стоит 194 тыс. рублей. В Уфе рост составил 2% (172 тыс. рублей), а в Челябинске — 1,9% (175 тыс. рублей). В Омске цены поднялись на 1,7%, до 163 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург также показали рост цен: в столице увеличение составило 0,7% (441 тыс. рублей за «квадрат»), а в Петербурге — 0,8% (266 тыс. рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди городов, где цены снизились, оказались Красноярск (уменьшение на 1,6%, до 145 тыс. рублей) и Волгоград (на 1,5%, до 138 тыс. рублей). Незначительное снижение наблюдалось в Самаре и Новосибирске.

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров уточнил, что количество сделок с новостройками растет, что характерно для текущего сезона. Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения Банка России по ключевой ставке на заседании 6 июня и от мер поддержки строительной отрасли.

Напомним, что с начала года четыре девелоперские компании Татарстана вошли в Реестр умных многоквартирных домов, подтвержденный ЕРЗ.РФ.

Анастасия Фартыгина