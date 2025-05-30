Казанского футболиста Циберкина дисквалифицировали на 10 лет за нарушение правил ставок

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского футбольного клуба «Сокол» Александр Циберкин получил 10-летнюю дисквалификацию за нарушение регламента по этике. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Циберкин нарушил два пункта регламента: статью 18, которая запрещает участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, и статью 21, касающуюся манипуляций с результатами матчей.

В результате футболисту запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на протяжении следующего десятилетия.

Клуб «Сокол» в данный момент занимает 12-е место из 14 команд в группе 4 ФНЛ-2. 25-летний Циберкин является воспитанником казанского «Рубина».

Накануне нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Мирлинд Даку получил штраф в размере 50 тыс. рублей за неспортивное поведение во время матча с московским «Спартаком».



Анастасия Фартыгина