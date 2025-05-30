В Татарстане задержали сотрудницу банка за хищение у клиентов более 4 млн рублей
В Татарстане сотрудники ФСБ задержали главного клиентского менеджера одного из банков, которая обвиняется в хищении денег у клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
По данным следствия, она открывала вклады на разные суммы и без согласия клиентов переводила их деньги на счета своих знакомых.
— Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.
Ущерб от действий сотрудницы составил более 4 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 274.1 УК о неправомерном воздействии на критическую информационную структуру.
- Наказание по этой статье может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы.
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