В Татарстане задержали сотрудницу банка за хищение у клиентов более 4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали главного клиентского менеджера одного из банков, которая обвиняется в хищении денег у клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

По данным следствия, она открывала вклады на разные суммы и без согласия клиентов переводила их деньги на счета своих знакомых.

— Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ущерб от действий сотрудницы составил более 4 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 274.1 УК о неправомерном воздействии на критическую информационную структуру.

Наказание по этой статье может составлять от 3 до 8 лет лишения свободы.

Анастасия Фартыгина