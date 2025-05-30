Пенсионер Чистополя отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

Фото: Реальное время

71-летний житель Чистополя стал жертвой сложной схемы мошенничества и лишился почти полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По информации ведомства, все началось с безобидного звонка от якобы сотрудника управляющей компании, предложившего заменить домофон и заключить договор онлайн. Доверившись звонившему, пенсионер продиктовал код из СМС, открыв мошенникам доступ к своим личным данным.

Вскоре последовал второй звонок — на этот раз от «сотрудника Роспотребнадзора», который сообщил, что предыдущие собеседники являются мошенниками, взломавшими аккаунт мужчины на портале «Госуслуги» и угрожающими его банковским счетам. Для «спасения» сбережений пенсионеру предложили перевести деньги на «безопасный» счет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поддавшись панике, пожилой мужчина выполнил все указания злоумышленников. Он не только перевел все свои сбережения, но и продал автомобиль, вырученные средства также отправил на «безопасный» счет. Более того, пенсионер занял у знакомого 200 тысяч рублей и также перевел их мошенникам.

Когда обещанный возврат средств не произошел и номера телефонов оказались заблокированы, мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева