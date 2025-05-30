«Эдмонтон» вынес «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли, где отомстит «Флориде»

Фото: Динар Фатыхов

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 6:3, оформив выход в финал Кубка Стэнли.

Шайбы в составе победителей забросили Кори Перри (3-я минута), Маттиас Янмарк (8), Джефф Скиннер (9), Коннор Макдэвид (35), Эвандер Кейн (44) и Каспери Капанен (60). «Даллас» ответил голами Джейсона Робертсона (12, 41) и Роопе Хинца (33).



«Эдмонтон» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1. В финале Кубка Стэнли «Ойлерз» встретятся с «Флоридой Пантерз», которой они уступили на этой стадии в прошлом сезоне со счетом 3-4.

Напомним, НХЛ снова не позволит победителям Кубка Стэнли 2025 года привезти трофей в Россию.

Рената Валеева