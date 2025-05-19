НХЛ вновь запретила победителям Кубка Стэнли привозить трофей в Россию

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не позволит победителям Кубка Стэнли 2025 года привезти трофей в Россию. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли РИА «Новости».

В данный момент за титул чемпиона НХЛ сезона-2024/25 борются четыре команды: «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Все эти клубы имеют в своих составах российских хоккеистов, что гарантирует, что один из них станет обладателем Кубка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По традиции, победители могут привозить трофей в свою страну в межсезонье, однако с 2022 года это правило не распространяется на Россию из-за запрета от НХЛ.

— Нет, в отношении этого вопроса ничего не поменялось: Кубок Стэнли не окажется в России, — подчеркнул Дэйли.



Анастасия Фартыгина