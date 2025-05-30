Татарстан попал в топ-5 регионов по росту бронирований загородного жилья

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в пятерку лидеров по росту бронирований загородных объектов на лето 2025 года, продемонстрировав увеличение спроса в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Авито путешествия».

Республика уступила первенство Крыму, где объем бронирований вырос в 3,8 раза, и другим регионам, таким как Ярославская область (3,4 раза) и Карачаево-Черкесия (3,3 раза).

В целом по России наблюдается увеличение спроса на загородное жилье в 2,4 раза. Эксперты связывают это с желанием людей отдохнуть на природе, избежать скопления туристов в популярных курортных городах и насладиться более спокойной и уединенной атмосферой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным исследования, самыми популярными направлениями в сегменте посуточной аренды загородных объектов на лето 2025 года стали Карелия (17%), Краснодарский край (15%) и Крым (9%).

Несмотря на привлекательность региона, стоимость аренды загородного жилья в Татарстане остается одной из самых высоких в стране, составляя 11,5 тыс. рублей за сутки. Дороже только в Московской, Калининградской и Владимирской областях.

Эксперты «Реального времени» по-разному смотрят на сложившуюся ситуацию: по мнению одного из них, тенденция связана с желанием людей быть ближе к природе и традициям. Другой же считает, что избы — лишь мимолетный тренд, который берет начало из социальных сетей. Подробнее — в материале издания.

Рената Валеева