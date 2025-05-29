Вучич: Сербия прекратит поставки оружия, если есть риск его попадания на Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет участвовать в сделках по поставкам оружия, если существует вероятность его передачи Киеву.

Об этом он сообщил после обсуждения данного вопроса с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что компании сербского ВПК поставляют оружие на Украину через третьи страны, несмотря на официальную позицию Белграда о нежелании поддерживать конфликт.

Для решения проблемы будет создана совместная рабочая группа России и Сербии, которая проверит все договоры на поставки оружия, чтобы исключить его попадание на Украину.

Матвей Гавриков