Беспилотные грузовики свяжут Казань и Санкт-Петербург к 2026 году

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Заместитель министра транспорта Андрей Никитин объявил о планах запустить беспилотные грузоперевозки по маршруту Казань — Санкт-Петербург к 2026 году. Об этом он сообщил на Форуме дорожных инициатив, организованном компанией «Автодор».

Реализация проекта стала возможной благодаря развитию интеллектуальных транспортных систем, включающих видеокамеры и технологии искусственного интеллекта. Создание беспилотных коридоров и оцифровка трасс являются частью совместного проекта Минтранса и «Автодора».

Пилотный проект беспилотных перевозок уже успешно протестирован на трассе М-11 и в настоящее время проходит испытания на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). В дальнейшем планируется масштабирование системы на другие регионы России.

Минтранс России планирует представить проект федерального закона о беспилотном транспорте до конца 2025 года.

Матвей Гавриков