Директора строительной фирмы обвиняют в гибели рабочего при падении с 18-го этажа

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого в нарушении правил безопасности при выполнении строительных работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает Следком в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 27 февраля 2025 года на объекте жилой застройки произошла трагедия. Обвиняемый допустил к высотным работам сотрудника, не прошедшего необходимый инструктаж по технике безопасности.

Мужчина поднялся на 18-й этаж здания, где отсутствовали защитные ограждения, и упал вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Гавриков