Рустам Минниханов удостоен высшей награды Ингушетии
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову, высшую госнаграду региона — орден «За заслуги». Об этом сообщила пресс-служба.
Орден «За заслуги» является высшей степенью признания заслуг перед народом Ингушетии. Минниханов удостоен этой высокой награды за его особо выдающийся вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за содействие в развитии взаимовыгодных отношений между республиками.
Ранее Минниханов и Калиматов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.
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