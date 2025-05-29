Рустам Минниханов удостоен высшей награды Ингушетии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову, высшую госнаграду региона — орден «За заслуги». Об этом сообщила пресс-служба.

Орден «За заслуги» является высшей степенью признания заслуг перед народом Ингушетии. Минниханов удостоен этой высокой награды за его особо выдающийся вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за содействие в развитии взаимовыгодных отношений между республиками.

Ранее Минниханов и Калиматов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Рената Валеева