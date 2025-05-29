«Ак Барс» продлил контракты с Четвериковым и Мухиным

Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контрактов с защитником Даниилом Четвериковым и нападающим Кириллом Мухиным на один год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, «Ак Барс» также проявляет интерес к 25-летнему нападающему Даниле Дяденькину, выступающему за клуб ВХЛ «Норильск». Контракт игрока с «Норильском» истекает по окончании текущего сезона.

Эти шаги предпринимаются после завершения сезона КХЛ — 2024/25, в котором «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции с 87 очками. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила московскому «Динамо» в шести матчах (2-4).

На фоне этих новостей в Казани активно обсуждается возможное изменение в руководстве клуба. Как сообщает «Реальное время», ходят слухи об отставке генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.

Рената Валеева