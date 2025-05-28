С начала года в российские воинские части прибыли почти 175 тыс. контрактников

Фото: Ринат Назметдинов

С начала 2025 года в российские воинские части поступили почти 175 тыс. новых военнослужащих. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, на совещании по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, пишет РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что из этого числа более 14 тыс. человек были приняты в добровольческие подразделения. Он заметил, что это положительная тенденция, и призвал продолжать работу по набору контрактников в армию.

— У наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И в общем это показывает реальное положение дел, — добавил он, указывая на успешность российской программы комплектования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году контракт на военную службу заключили почти 440 тыс. человек, что также свидетельствует о высоком интересе к службе в армии.

Накануне в Татарстане завели уголовные дела за мошенничество с выплатами контрактникам.



Анастасия Фартыгина