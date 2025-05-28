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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 29 мая

18:18, 28.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 29 мая
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 29 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 0,01 рубля, юань — на 0,05 рубля, евро подешевел на 0,56 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,60 рубля;
  • евро — 90,34 рубля;
  • юань — 11,05 рубля.

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