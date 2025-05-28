«Рубин» продлил контракт с Олегом Ивановым до 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение, подписанное с 38-летним игроком, рассчитано до лета 2026 года.

Иванов выступает за «Рубин» с 2022 года. В текущем сезоне-2024/25 он сыграл 35 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. В августе полузащитнику исполнится 39 лет.

В этом сезоне «Рубин» завершил чемпионат на седьмом месте, набрав 45 очков.

Напомним, что семь футболистов «Рубина» претендуют на звание лучших игроков сезона в РПЛ. Среди претендентов: вратарь Евгений Ставер, защитники Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко и Игор Вуячич, полузащитник Угочукву Ива и нападающий Мирлинд Даку.



Анастасия Фартыгина